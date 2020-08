Inconsolabile Neymar. Il brasiliano è scoppiato in lacrime dopo la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. I compagni hanno provato a consolare il numero 10 del Paris Saint Germain, che però non si è dato pace nei momenti successivi alla sconfitta di Lisbona. Sfuma per lui il sogno della seconda Champions in carriera

