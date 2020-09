Sorteggi Champions ed Europa League: date e orario

La cerimonia, inizialmente prevista ad Atene, si terrà invece a Nyon per questioni di sicurezza sanitaria legate all'evoluzione della pandemia in Grecia. Giovedì 1 ottobre alle 18 si decideranno i gironi di Champions, il giorno seguente alle 13 quelli di Europa League

A nemmeno un mese dai trionfi di Bayern Monaco e Siviglia (con la Supercoppa Europea in programma il 24 settembre), è già tempo di pensare alla prossima stagione internazionale. Tornano la Champions e l'Europa League, tornei da seguire in diretta su Sky: l'Uefa ha comunicato ufficialmente luogo e data dei sorteggi della fase a gironi delle due competizioni, all'interno di una cerimonia che prevede anche gli awards individuali per l'edizione 2019/20. L'evento era programmato in origine ad Atene, ma dati i numeri attuali della pandemia di coronavirus in Grecia, si è deciso di spostarlo nella tradizionale sede di Nyon, in Svizzera.