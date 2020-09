La fase a gironi inizierà solo tra un mese (20-21 ottobre), ma la corsa all’accesso al tabellone principale è iniziata da luglio con le qualificazioni. E dopo il preliminare insieme a primo e secondo turno, va in archivio anche la terza tranche di incontri che aprono ai playoff. Grandi ritorni ed eliminazioni eccellenti in Champions League, incontri che dopo l’uscita del Benfica (martedì) registrano anche quelle di Dinamo Zagabria, Young Boys e Stella Rossa ovvero squadre iscritte alla competizione nelle ultime edizioni. In particolare pesa l’errore dal dischetto di Diego Falcinelli per i serbi allenati da Dejan Stankovic, trascinati ai rigori dai ciprioti dell’Omonia che la spuntano 5-3. In squadra da una manciata di giorni e schierato nel finale, l’attaccante italiano in prestito dal Bologna sbaglia dagli undici metri come Degenek e costa caro alla Crvena Zvezda. Tutto pronto quindi per i playoff dove entrano in scena le big Salisburgo, Krasnodar, Slavia Prega e Olympiacos. Match in programma in doppia gara: andata da disputare il 22/23 settembre, ritorno il 29 e 30 settembre.