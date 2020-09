Preliminari Champions: orari e dove vederle in tv

Ultimo atto per accedere alla fase a gironi della Champions League 2020/2021, alla quale parteciperanno 32 squadre: 26 sono qualificate di diritto, mentre altre sei dovranno superare i turni di qualificazione. Le gare di qualificazione che si sono disputate fino a oggi sono state a gara unica, ma dagli spareggi si tornerà al formato in casa e in trasferta: playoff d’andata che si giocheranno martedì 22 settembre e mercoledì 23 settembre, mentre le gare di ritorno sono in calendario il 29 e il 30 settembre. Giovedì 1 ottobre invece è in programma il sorteggio della fase a gironi a Nyon. I playoff di Champions League saranno trasmessi sui canali Sky Sport e in streaming su NOW TV, tutte le partite si potranno seguire in diretta tramite l’App Sky Go, anche in HD.