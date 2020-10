15/24 ©Ansa

ROBERT LEWANDOWSKI - Semplicemente inarrestabile nell'ultima stagione, il bomber polacco ha saltato l'appuntamento con il gol soltanto in finale... sommando 15 reti e sei assist in Europa, più 34 squilli (su 31) in Bundesliga e 6 (su 5) in Coppa di Germania, capocannoniere in tutte le competizioni.

