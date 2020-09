Midtjylland, Salisburgo e Krasnodar. Sono queste le ultime tre squadre qualificate ai gironi della Champions League 2020-21 (oggi il sorteggio dalle 16.45 da seguire su Sky Sport 24, Sky Sport Football e anche in live streaming su skysport.it). I danesi, alla prima qualificazione ai gironi della massima competizione europea, hanno battuto 4-1 lo Slavia Praga dopo lo 0-0 in Repubblica Ceca. Il Midtjylland sarà in quarta fascia. Vittorie convincenti anche per Salisburgo e Krasnodar: gli austriaci hanno piegato 3-1 gli israeliani del Maccabi Tel-Aviv dopo il 2-1 dell’andata e saranno tra le squadre più insidiose collocate in terza fascia. Stessa urna anche per i russi, che hanno battuto in Grecia il PAOK 2-1 dopo aver vinto l’andata con lo stesso punteggio. Anche per il Krasnodar è la prima qualificazione assoluta ai gironi di Champions. Di seguito risultati e marcatori della serata:

MIDTJYLLAND-SLAVIA PRAGA 4-1

3' Olayinka (S), 65' Kaba (M), 84' rig. Scholz (M), 88' Onyeka (M), 91' Dreyer (M)

SALISBURGO-MACCABI TEL-AVIV 3-1

16' e 68' Daka (S), 30' Karzev (M), 45'+4' rig. Szoboszlai (S)

PAOK-KRASNODAR 1-2

73' aut. Michailidis (P), 77' El Kaddouri (P), 78' Cabella (K)