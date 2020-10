Zanetti: "Girone equilibrato, ce la giochiamo"

"Di sicuro è un girone molto equilibrato, ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà, ma anche con l'ambizione di fare qualcosa di importante - ha commentato Zanetti -. Non c'è solo il Real Madrid, anche le altre due squadre sono attrezzate per competere. Dobbiamo essere molto concentrati. La Champions è una competizione in cui bisogna capire i momenti e in che condiziona arriva la squadra ad affrontare le partite".