Il presidente dei bergamaschi dopo il sorteggio dei gironi per la prossima Champions: "Orgogliosi di partecipare ancora a questa competizione. Gli avversari? Forti e con una grande storia, da non dormirci la notte. Affrontare Liverpool e Ajax per noi sarà come andare all'università del calcio"

Orgogliosi di esserci ancora

"Ripetere quello che abbiamo fatto lo scorso anno sarebbe impensabile e fantastico - ha aggiunto Percassi sul canale uffiiciale You Tube dell'Atalanta -. Per questo siamo onorati e orgogliosi di questa seconda partecipazione".

Sugli avversari e l'università del calcio

"E' da non dormire più. Squadre toste, con una storia incredibile e fortissime. Ma soprattutto è incredibile pensare di vederle a Bergamo. Speriamo ci siano anche i tifosi. Con Liverpool e Ajax saranno match importanti, sono squadre che giocano un ottimo calcio. Per noi è tutta esperienza, è come andare all'università del calcio e dobbiamo tenere i piedi per terra. Ma se giochiamo come stiamo facendo ultimamante, saranno partite divertenti".