Lazio nel Gruppo F con Borussia Dortmund, Zenit San Pietroburgo e Club Brugge. E' questo l'esito del sorteggio dei gironi Champions per la squadra di Simone Inzaghi. Al canale tematico del club, è arrivato a caldo un primo commento da parte del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, che guarda con fiducia al verdetto dell'urna: "La prima impressione è quella di un girone positivo, la Lazio può giocarsela con le tre squadre sorteggiate, tutte con molta esperienza europea. Il Borussia Dortmund nell'ultimo periodo ha cambiato allenatore, pratica un calcio offensivo e spettacolare. Lo Zenit ha talenti importanti, è la classica squadra russa molto fisica. Ha avuto qualche difficoltà con il mercato, per noi sarà un avversario da battere. Il Club Brugge offre un calcio piacevole ed aggressivo, in Belgio è probabilmente il meglio che ci sia al momento. Partecipa ogni anno alla Champions e saprà sicuramente dire la sua.