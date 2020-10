L'allenatore biancoceleste dopo il successo per 3-1 contro il Dortmund: "Bastava tornare umili e recuperare qualche giocatore per ritrovarci. Da sconfitte come quella di Genova posso arrivare lezioni importanti". Gioia Immobile: "Gara dal sapore speciale. Successo che può farci svoltare"

Ritorno in Champions League, 13 anni dopo l’ultima volta, col botto per la Lazio di Simone Inzaghi che all’Olimpico batte per 3-1 il Borussia Dortmund nella prima giornata della fase a gironi del gruppo F. "La cosa che mi ha soddisfatto di più, oltre ai tre punti, è stata l’umiltà con la quale abbiamo affrontato un avversario fortissimo, che da centrocampo in avanti ha giocatori impressionanti. Noi abbiamo fatto una partita di sacrificio, siamo stati bravissimi nel riuscire a fargli male", le parole dell’allenatore biancoceleste nel post gara a Sky Sport. "Se è bastata l'umiltà per ritrovare la Lazio? L'umiltà e anche l'aver recuperato qualche giocatore. A Genova contro la Samp dovevamo fare meglio, ma eravamo privi di 6-7 giocatori e in Italia quando è cosi diventa difficile. Dalle sconfitte però si ricevono delle lezioni importanti", ha proseguito l’allenatore della Lazio.

"Rinnovo? Con Lotito ci sentiamo sempre" approfondimento Gli highlights di Lazio-Borussia Dortmund "Più chance di passare il turno dopo questo successo? Il girone è aperto, vedendo la forza del Dortmund penso che i favoriti siano ancora loro, nonostante la sconfitta, ma anche le altre possono fare bene", ha proseguito Inzaghi. Che ha speso parole importanti per Correa e Immobile: "Sì, è vero, magari potevano fare un gol in più ma si sono sacrificati tantissimo e hanno fatto un lavoro enorme per la squadra. Anche Muriqi e Caicedo hanno fatto un gran lavoro quando sono entrati". Inzaghi ha poi aggiunto: "Noi siamo partiti con qualche ritardo, dovuto anche a degli infortuni inaspettati. Come Luiz Felipe, che per noi è molto importante. Al 54’ aveva i crampi, ma l’ho fatto esordire in Champions per marcare Haaland nonostante appena due allenamenti. Milinkovic-Savic? Ha chiesto il cambio perché ha preso una ginocchiata, si tratta di una botta. Quando recupereremo tutti gli indisponibili saremo competitivi come lo siamo sempre stati sia in Champions, che campionato e in Coppa Italia". Per chiudere, Inzaghi ha risposto così a una domanda sul possibile rinnovo: "Col presidente Lotito ci siamo sentiti come facciamo sempre, è un presidente che vuole sapere cosa succede, ma parla sempre con intelligenza. Le voci sugli allenatori? E' da 15 anni che sono qui, quelle ci sono sempre".