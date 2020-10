L'allenatore nerazzurro vuole mettere da parte la pesante sconfitta in campionato e partire alla grande in Champions League: "Dovremo affrontare il Midtjylland con lo stesso entusiasmo di sempre. Napoli? Non siamo riusciti a preparare bene la partita, ora però bisogna ripartire" DINAMO KIEV-JUVENTUS, LIVE

L'Atalanta torna a concentrarsi sulla Champions League, una competizione nella quale già l'anno scorso è riuscita a stupire, arrivando a un passo dalle semifinali. Adesso però si riparte da zero e i nerazzurri sono attesi all'esordio contro i danesi del Midtjylland, squadra al debutto assoluto nella massima competizione europea. Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, mette in guardia i suoi: "Incontreremo una squadra con grande entusiasmo, ma noi dobbiamo mettere la stessa voglia di sempre. In Champions League le partite sono tutte importanti e contano molto sin da subito".