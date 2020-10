Champions League, le partite di oggi: gli orari

Entrano in scena anche Inter e Atalanta, in campo alle 21: la squadra di Conte attende il Borussia Mönchengladbach a San Siro, quella di Gasperini riparte dalla trasferta in Danimarca contro il Midtjylland. In programma anche Ajax-Liverpool e Bayern Monaco-Atletico Madrid. Alle 18.55 c'è Real Madrid-Shakhtar Donetsk

Riparte la Champions League e lo fa con la prima giornata della fase a gironi dell'edizione 2020/21. Dopo le gare del martedì, è tempo delle otto partite del mercoledì nel calendario della massima competizione europea per club. Per quanto riguarda le quattro italiane in gioco, dopo Juventus e Lazio tocca a Inter e Atalanta avviare il loro cammino nel torneo: la squadra di Conte attende alle 21 il Borussia Mönchengladbach a San Siro, il gruppo di Gasperini - fermato nella scorsa edizione, all'esordio in Champions, solo ai quarti dal Psg - riparte in trasferta con la sfida ai danesi del Midtjylland. Entrambe scenderanno in campo alle 21, in un programma di giornata avviato da Real Madrid-Shakhtar Donetsk alle 18.55, l'altra partita del gruppo B che interessa da vicino l'Inter. In contemporanea con la sfida del Bernabeu, si giocherà Red Bull Salisburgo-Lokomotiv Mosca. Tra le gare più interessanti in programma alle 21, spiccano Ajax-Liverpool, incrocio tra le altre due componenti del raggruppamento dell'Atalanta, e Bayern Monaco-Atletico Madrid. A completare la liste delle otto gare del mercoledì, sempre con fischio d'inizio in serata, ci sono Manchester City-Porto e Olympiacos-Olympique Marsiglia. Ecco il quadro completo.