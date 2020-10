Sta per cominciare la ventottesima edizione dei gironi della Champions League, intesa nel formato moderno dal 1992 ad oggi. Ma chi è il migliore di sempre per reti segnate proprio nella fase a gruppi? E di chi è la miglior media gol? Ecco la classifica di Uefa.com. Una precisazione: le statistiche non includono i gol della seconda fase a gironi giocata dal 1999-00 al 2002-03

RIPARTE LA CHAMPIONS SU SKY: QUELLO CHE C'È DA SAPERE