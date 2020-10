"Grande partita, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi"

Come lo scorso anno, l'Inter ha iniziato il percorso in Champions League con un pareggio in casa: "Penso non si possa paragonare questa gara a quella con lo Slavia Praga, quello fu un passo falso – prosegue Conte - Questa volta abbiamo affrontato una squadra che ha un grande potenziale, con giocatori forti e veloci. Ma, nonostante questo, abbiamo atto una grande gara. Non ricordo parate di Handanovic, mentre noi abbiamo creato tanto. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, ma sicuramente si può migliorare perché ogni tanto c'è qualche errore che dobbiamo evitare. Eriksen in crescita? Come tutta la squadra ha fatto una buona partita, con impegno e applicazione. Gli abbiamo chiesto di essere più decisivo nella fase di possesso e credo abbia fatto bene".

Lukaku: "Pareggio negativo, troppi errori in difesa"

Queste, invece, le parole di Romelu Lukaku: "Il pareggio non è un buon risultato, possiamo fare di più. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere forti mentalmente. Non è facile, ma dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Adesso dobbiamo essere più forti, specialmente in difesa dobbiamo fare meglio. Abbiamo preso due gol per errori nostri principalmente. E poi abbiamo sbagliato tante occasioni, in partite come questa lo paghi".