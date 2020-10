Inter-Borussia M., dove vedere la partita in tv

I nerazzurri pronti a lasciarsi alle spalle il derby per cominciare bene in Champions. Una vittoria, una sconfitta e due pareggi nei precedenti con i tedeschi. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 anche in 4K HDR con Sky Q

L’Inter di Antonio Conte si prepara al debutto stagionale in Champions League, dopo la sconfitta nel derby. Il percorso dei nerazzurri comincia dal Borussia Mönchengladbach, in un girone che vede anche Real Madrid e Shakhtar Donetsk. I precedenti con i tedeschi sono in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e due pareggi. La gara sarà diretta dall'arbitro olandese Kuipers, con il connazionale Makkelie al VAR.