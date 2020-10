12/12

1) VINICIUS JUNIOR (Real Madrid): 15 secondi

21 ottobre 2020, Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3



Una remuntada non riuscita fino in fondo, con il Real sotto 3-0 all'intervallo e Zidane costretto a correggere la formazione in corsa. Al 59' richiama Jovic, mai pericoloso, e manda in campo il brasiliano, che impiega 15 secondi a entrare nella storia. Ingresso in campo, pressing per rubare palla, tiro in porta e gol: buono solo per il 2-3... e per il libro dei primati