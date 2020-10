C'è anche Alvaro Morata tra i candidati al premio di "Player of the week" dopo la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Il centravanti spagnolo, grazie a una sua doppietta, ha regalato alla Juventus una vittoria importante all'esordio stagionale in Europa sul campo della Dinamo Kiev. Decisivi anche i due gol di Angelino, che ha trascinato il Lipsia alla vittoria per 2-0 contro l'Istanbul Basaksehir. La vera sorpresa di questa due giorni di Champions League è stata lo Shakhtar Donetsk che, trascinata da un grande Tete, ha vinto per 2-3 al Bernabeu contro il Real Madrid. Il quarto candidato per il premio di "Player of the week" è Kingsley Coman, autore di una doppietta nel 4-0 con cui il Bayern Monaco ha battuto l'Atletico Madrid.