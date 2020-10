Atalanta-Ajax, tutto quello che c'è da sapere

La sfida tra Atalanta e Ajax sarà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) a partire dalle 21; disponibile su Sky Go, anche in HD. La telecronaca del match sarà affidata a Compagnoni, con il commento tecnico di Ambrosini; a bordocampo Nebuloni e Nosotti. Commento Diretta Gol (Sky Sport 251, satellite e fibra) affidato a Marinozzi.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Atalanta e Ajax, ma sarà anche la prima sfida tra i bergamaschi e una squadra olandese in tutte le competizioni europee. L’Atalanta ha vinto nettamente la gara d’esordio del girone battendo per 4-0 in trasferta il Midtjylland, l’Ajax invece è stato battuto per 1-0 in casa dal Liverpool. Olandesi che nell’ultimo turno di campionato hanno battuto 13-0 il Venlo in trasferta.

Curiosità

L'Atalanta ha perso la prima partita casalinga in Champions League nella scorsa stagione, ma da allora è rimasta imbattuta nelle tre gare interne successive (2V, 1N). Attenzione però all’Ajax, imbattuto nelle ultime nove trasferte di Champions e imbattuto da sette partite contro squadre italiane in competizioni europee (2V, 5N), dalla sconfitta per 1-2 contro la Juventus nel febbraio 2010 (in Europa League). Non arrivano a otto partite senza sconfitta in questo tipo di sfide dal marzo 1994. Per provare ad avere la meglio sugli olandese, la squadra di Gasperini proverà ad affidarsi al suo attacco: l'Atalanta, infatti, ha segnato 21 gol in 10 partite di Champions League, con una media di 2.1 a incontro. Solo il Real Madrid (2.12) ha un miglior rapporto di gol a partita nella storia della competizione.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Sono davvero tanti i giocatori che potrebbero rubare la scena in questo match, da Josip Ilicic, che ha preso parte a sei gol nelle ultime tre partite di Champions League dell’Atalanta, a Duvan Zapata, che ha partecipato attivamente a tre gol nelle ultime due presenze in Champions League (due reti, un assist), più di quanto ne avesse fatto nei primi nove match nella competizione (un gol, un assist). Tra gli olandesi, attenzione alla voglia di riscatto di Tadic: dopo aver segnato sei gol nelle prime otto partite di Champions League (tre assist), il calciatore dell'Ajax non è riuscito a segnare in nessuna delle sue ultime 11 presenze nella competizione (quattro assist).