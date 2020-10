Juve-Barcellona, tutto quello che c'è da sapere

La Juventus è imbattuta in casa contro il Barcellona ed è in vantaggio nei 13 precedenti: tutte le informazioni e le curiosità sulla sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League

Quando e a che ora si gioca Juventus-Barcellona?

La gara tra Juventus e Barcellona, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021, si giocherà mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove è possibile guardare Juventus-Barcellona?

La sfida tra Juventus e Barcellona sarà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR con Sky Q. Disponibile su Sky Go, anche in HD. La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Marianella, con commento tecnico di Luca Marchegiati. A bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato. Nel corso di Diretta Gol (Sky Sport 251, satellite e fibra) a raccontare la partita sarà la voce di Riccardo Trevisani.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Sarà la 14^ sfida ufficiale tra queste due squadre: Juventus in vantaggio nei precedenti con 5 successi, contro 4 del Barcellona e 4 pareggi. I bianconeri non hanno mai perso in casa contro il club blaugrana: in 6 partite giocate a Torino hanno alternato 3 vittorie a 3 pareggi, l'ultimo per 0-0 nel novembre 2017. È la miglior striscia aperta a livello europeo per la Juventus contro un singolo avversario, insieme a quella che riguarda le sfide con l'Atletico Madrid (5 vittorie e 1 pareggio in 6 gare). Negli ultimi tre incontri i bianconeri non hanno mai segnato, raccogliendo due pareggi per 0-0 e una sconfitta.