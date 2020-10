Immobile e Luis Alberto non hanno partecipato alla rifinitura che precede la partita contro il Brugge. Entrambi non partiranno dunque per il Belgio. In tutto sono 11 gli indisponibili per Simonze Inzaghi, che è costretto a portare con sé quattro giovani della lista B

Lazio in totale emergenza, il numero degli indisponibili in vista della trasferta contro il Brugge sale a 11. In attesa di avere comunicazioni ufficiali dalla società, Simone Inzaghi ha seguito la rifinitura, alla quale non hanno partecipato due big come Immobile e Luis Alberto. Entrambi non partiranno per il Belgio. In una partita in cui è in gioco il primato nel girone F della Champions League, Inzaghi sarà costretto a portare con sé quattro giovani della lista B. La Lazio ha comunque almeno 18 calciatori a disposizione: 15 giocatori di movimento più 3 portieri.