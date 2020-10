Una partita da affrontare in totale emergenza: contro il Bruges, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la Lazio non avrà ben 13 giocatori. I biancocelesti andranno in Belgio privi di alcuni elementi fondamentali come Luis Alberto e Immobile, che Simone Inzaghi ha dovuto togliere dai convovati così come Lazzari, Djavan Anderson, Andreas Pereira. Non una situazione semplice dunque per la Lazio, che dopo la vittoria all'esordio contro il Borussia Dortmund proverà comunque a portare a casa un risultato positivo. Del momento delicato della sua squadra ha parlato Simone Inzaghi, che ha presentato la sfida al Club Brugge ai microfoni di Sky Sport.