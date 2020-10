Inzaghi: "Giorni surreali, ma gran prestazione"

L'allenatore della Lazio analizza il pareggio rimediato a Bruges: "Per noi sono stati giorni difficili ma i ragazzi hanno fatto una grande prestazione e questo pari potrà pesare nel discorso qualificazione". Reina: "La squadra ha dato cuore e anima, si cresce anche in queste situazioni"

Simone Inzaghi è soddisfatto per il pareggio rimediato a Bruges nonostante il gol del vantaggio di Correa, pareggiato su calcio di rigore da Vanaken: "Abbiamo fatto il massimo e con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto anche vincere, abbiamo avuto una bella occasione con Milinkovic Savic - ha detto - Il rigore? E' stata una disattenzione ma nonostante quello abbiamo avuto un ottimo approccio". Ed il Bruges non era certo un avversario semplice da affrontare: "Loro venivano dal successo di San Pietroburgo con lo Zenit e noi abbiamo vissuto due giorni surreali, giorni difficili ma i ragazzi hanno dato davvero tutto".

La Lazio mantiene il primo posto in classifica ed uscire imbattuti da Bruges potrà pesare nel discorso qualificazione: "Sì questo pari può pesare - ha spiegato - Il Bruges ce lo avremo al ritorno in casa e immagino ritroveremo giocatori importanti. Quello che contava oggi era la prestazione che i ragazzi dovevano tirare fuori e i ragazzi lo hano fatto alla grande".