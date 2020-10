Tare: "Rinvio Lazio-Torino? Il pensiero c'è"

È una Lazio fortemente rimaneggiata, quella che è stata schierata contro il Bruges , falcidiata dai tanti possibili casi di coronavirus che al momento tengono in apprensione il club. Igli Tare ha parlato del momento particolare attraversato dalla squadra nelle ultime ore, nell’intervista rilasciata a Sky Sport. "Stiamo vivendo così un bel po', in un ambiente surreale. Dobbiamo rimanere positivi. Chiedere il rinvio col Torino ? Ci stiamo pensando, ma dobbiamo aspettare l'esito dei tamponi. Poi venerdì tireremo le somme di questa situazione" ha detto il direttore sportivo dei biancocelesti.

I nuovi leader della Lazio

Senza Immobile e Luis Alberto, che sono i giocatori più rappresentativi del club, Tare si aspetta risposte importante dagli altri. "Correa può dare di più, ma è un giocatore importante. Col Borussia Dortmund è stato fondamentale, ha fatto un grande assist e lui per primo sa di poter fare meglio. Acerbi? È una forza della natura, non ho mai visto niente di simile nel calcio. Vive per questo sport, è un punto di riferimento per tutti con il suo atteggiamento in campo e fuori" ha concluso.