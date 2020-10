Inzaghi affronta la trasferta in Belgio con 13 giocatori indisponibili: pesanti le assenze di Luis Alberto e Immobile. Calcio di inizio alle 21, diretta su Sky Sport Arena CHAMPIONS, IL PROGRAMMA DEL 28 OTTOBRE

Emergenza pura per la Lazio. Simone Inzaghi alla vigilia ha definito questa sfida decisiva: il Bruges, come i biancocelesti, ha 3 punti in classifica nel gruppo F di Champions, in virtù del successo sullo Zenit. Squadre in campo alle 21, diretta su Sky Sport Arena.

Bruges, la probabile formazione I belgi hanno vinto all'esordio in Champions battendo lo Zenit 2-1, un successo fuori casa arrivato in extremis con un gol di De Katelaere al 93'. In Russia sono stati 4 gli ammoniti per la squadra di Clement, ma nessun espulso, dunque non ci saranno squalificati che salteranno l'impegno contro i biancocelesti.

BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Katelaere. All. Clement