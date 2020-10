In campo questa sera Juventus e Lazio alle 21: i bianconeri ospitano il Barcellona, la squadra di Simone Inzaghi ospite del Club Brugge. In calendario anche Borussia Dortmund-Zenit e Manchester United-Lipsia. Alle 18.55 giocano PSG e Chelsea

Si completa questa sera la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020/21. Dopo le otto sfide del martedì, si giocheranno oggi altrettante gare. Due le italiane in gioco: dopo Inter e Atalanta oggi tocca a Lazio e Juventus, in campo alle 21. La squadra di Simone Inzaghi, vittoriosa alla prima contro il Dortmund e nel weekend in campionato contro il Bologna, cerca il tris di successi in una settimana sul campo del Club Brugge. Ben più complicato l'impegno della Juve, che allo Stadium aspetta il Barcellona di Messi in una sfida tra due squadre che hanno vinto la gara inaugurale. Entrambe guarderanno con attenzione anche a Ferencvaros-Dynamo Kiev, sfida tra le altre due formazioni del raggruppamento A inaugurare il programma di giornata alle 18.55 saranno Paris Saint Germain e Chelsea, di scena in trasferta rispettivamente contro Istanbul Basaksehir e Krasnodar. Nel programma delle 21 ci sono anche Borussia Dortmund-Zenit, Manchester United-Lipsia e Siviglia-Rennes. Ecco il quadro completo.