Non è riuscito ad andare in gol, ma il 'Papu' Gomez è stato comunque protagonista del 2-2 tra Atalanta e Ajax. L'argentino è stato sostituito al 78', nel momento in cui i nerazzurri stavano provando a completare la rimonta spingendo per cercare il gol vittoria. Gomez ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato e, al termine dell'incontro, ha spiegato l'episodio a Sky Sport: "Stavo bene, non volevo uscire. Queste partite mi piacciono, poi sul 2-2 eravamo sempre in attacco per provare a vincerla e avrei voluto restare in campo. In queste serate ti rendi conto del livello della competizione. Ma ho dato la mano al mio compagno sempre col massimo rispetto, certamente aveva la mia stessa voglia di giocare". E l'argentino chiude con una battuta: "Poi io sono il numero 10 e il capitano, se non mi arrabbio io, chi si deve arrabbiare?".