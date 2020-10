Juventus-Barcellona, dove vedere la partita in tv

L'obiettivo è chiaro: ottenere un successo importante nello scontro diretto del girone per dare seguito alla vittoria dell'esordio contro la Dinamo Kiev e mettersi sulla strada giusta per la qualificazione al prossimo turno. Spettacolo assicurato all'Allianz Stadium, dove la Juventus ospita il Barcellona nella gara valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions League .

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Juventus e Barcellona, valida per la 2^ giornata del girone G di Champions League e in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato. Diretta Gol Riccardo Trevisani.