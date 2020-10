Pirlo: "Siamo giovani, sconfitta che ci servirà"

Non dà seguito, la Juventus, al successo contro la Dinamo Kiev e cade in casa contro il Barcellona. Il potenziale dei bianconeri è stato limitato dagli spagnoli, che sono parsi per larghi tratti in controllo del gioco. L’analisi di Andrea Pirlo si è soffermata molto sul posizionamento della squadra in campo. "Sapevamo che non sarebbe stata facile, contro una squadra che sa giocare a calcio e sono più avanti. Hanno giocatori che sanno fare questo tipo di partite, noi siamo in costruzione. Alla fine è una gara che ci servirà nel nostro percorso di crescita. Dovevamo occupare meglio il campo: in certe occasioni Kulusevski e Dybala erano troppo vicini. Abbiamo provato a tenere Chiesa sempre largo per farlo ricevere, poi le situazioni in campo le decidono i giocatori, ma l'obiettivo era permettere a Federico di andare in uno contro uno e non ci siamo riusciti. Bisogna essere più veloci nel cambiare gioco. La situazione è diventata frustrante quando siamo rimasti in dieci, perché bisognava rimanere lì per evitare di subire il terzo gol: questo i ragazzi non l'hanno capito" ha spiegato l’allenatore della Juve.