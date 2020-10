Milinkovic-Savic: "Ne usciremo più forti di prima"

Il centrocampista serbo si complimenta con la squadra sui social e incoraggia la Lazio per il futuro: "Nei momenti difficili la famiglia si unisce! Usciremo da questa situazione più forti di prima"

Nonostante una grave emergenza, con ben 12 calciatori indisponibili, la Lazio è tornata con un buon pareggio dalla trasferta di Champions League giocata in Belgio. La sfida contro il Club Brugge è finita 1-1, con il vantaggio di Correa e il successivo gol dei padroni di casa con Vanaken su calcio di rigore. Nella squadra di Inzaghi mancavano giocatori importanti come Lucas Leiva, Luis Alberto e Ciro Immobile, ma a trascinare la squadra a centrocampo c'era regolarmente Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo si è complimentato con i suoi compagni sui social, incoraggiando il gruppo per il futuro: "Nei momenti difficili la famiglia si unisce! Usciremo da questa situazione più forti di prima. Parola di sergente", le sue dichiarazioni su Instagram.