I bergamaschi in crisi in vista dell'impegno di Champions League. Problemi muscolari per i due esterni e per Romero, maggiore ottimismo invece per Toloi che è rientrato da Crotone con una forte contusione

L’Atalanta dovrà fare i conti con diversi infortuni in vista della sfida di Champions League col Liverpool di martedì sera. In particolare, il problema è sugli esterni dove sia Gosens che Hateboer sono fortemente a rischio. Per quanto riguarda il tedesco, è in programma un nuovo controllo nella giornata di lunedì per capire bene se c’è una microlesione al soleo del polpaccio sinistro. L’olandese, invece, sta accusando dolori all’adduttore della coscia destra. Stesso problema, ma all’altra coscia, per Romero: tra i due c’è più ottimismo per un recupero in extremis di Hateboer.