1/33

Martedì 3 novembre, ore 21. Un punto per il Real e due per l'Inter, che nella doppia sfida di Champions si giocheranno il passaggio del turno dopo un inizio complicato di girone. Hakimi ci sarà, lui che è solo l'ultimo dei doppi ex della storia dei due club. Eccoli (siamo partiti dagli anni Novanta) divisi in tre gruppi:

Dal Real all'Inter

Dall'Inter al Real

Chi ha giocato con entrambe

ZIDANE: "CONTE È UN LEADER"