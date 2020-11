Zidane: "Vinta una finale, ma ce ne sarà un'altra"

C'è soddisfazione nelle parole di Zinedine Zidane al termine del match vinto dal suo Real Madrid contro l'Inter. Ma anche la consapevolezza di aver battuto una squadra che ha saputo mettere in difficoltà le merengues: "Penso che abbiamo vinto una gara difficile, è stata una partita equilibrata, abbiamo trovato questo terzo gol che ci ha dato i tre punti - dice - Era una finale sia per noi che per loro, siamo contenti perché abbiamo guadagnato tre punti importantissimi".



Un risultato importante per il presente ma non decisivo per il futuro: "Ora dobbiamo giocare il ritorno contro l’Inter e a Milano sarà un’altra partita molto importante e vedremo come andrà, ma oggi era importante vincere e siamo contenti perché c’è stata una gran risposta da parte nostra contro una gran bella squadra".