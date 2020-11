L'ammonizione rimediata da Luis Suarez durante la sfida di Champions tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid potrebbe essere la più singolare della sua carriera. L'uruguaiano infatti è stato sanzionato dall'arbitro Bastien con un cartellino giallo perché ha spiato il direttore di gara mentre effettuava una on-field review. Il fatto in esame era un tocco di braccio di Herrera al 22' che era sfuggito in presa diretta e che ha condotto poi alla concessione del calcio di rigore in favore dei russi. Intanto però c'era un osservatore di troppo davanti al monitor. Così i VAR Delajod e Bitigen hanno fatto presente a Bastien che alle sue spalle Suarez stava guardando le immagini, spettatore non autorizzato. E l'arbitro, prima di decidere per il penalty, ha ammonito il giocatore.