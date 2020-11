Robertson ko: Klopp senza difesa con l'Atalanta

Liverpool in piena emergenza: stop in arrivo anche per Andy Robertson , l'ultimo titolare del reparto arretrato che era rimasto a disposizione di Klopp. Il terzino classe '96 ha dato infatti forfait per il match di Nations League di domenica tra Slovacchia e Scozia : lo staff medico della sua nazionale ha reso noto che si tratta di un problema al tendine di un ginocchio e che la situazione e i relativi tempi di recupero restano da valutare.

Difesa ko in vista dell'Atalanta

approfondimento

Liverpool, lista degli indisponibili da record

Per Robertson, tutto sommato, potrebbe trattarsi di un infortunio a cuor leggero: da capitano della Scozia infatti è reduce dalla storica qualificazione a Euro 2020 centrata giovedì sera sul campo della Serbia. Una maratona da 120 minuti più rigori, che la Scozia aspettava da oltre 20 anni (nel 1996 l'ultima partecipazione a un Europeo, di due anni più tardi quella ai Mondiali). E lo stesso Andy, nella festa del postpartita, aveva ammesso di aver chiuso in condizioni fisiche precarie, motivo per cui non era figurato tra i primi cinque rigoristi della squadra. Il problema ben più grande è invece per il Liverpool, alle prese con una lunga serie di indisponibili soprattutto in difesa: già out Alexander-Arnold, Van Dijk, Fabinho e Joe Gomez. Più Robertson, che ora lascia Klopp solo con le seconde linee in vista di due big match nei prossimi dieci giorni: Leicester in Premier e Atalanta in Champions League.