Liverpool-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere

L’Atalanta a Liverpool per tentare l’impresa e restare in corsa per la qualificazione agli ottavi. Fondamentale tornare al gol per la squadra di Gasperini che non rimaneva a secco da dieci gare di fila in Champions League

Il Liverpool ha battuto l’Atalanta per 5-0 nel match d’andata; l’ultima volta che i Reds hanno vinto più partite contro squadre italiane in una singola edizione di una competizione europea è stata nel 2007/08: due successi contro l'Inter negli ottavi di finale di Champions League.

Il Liverpool non ha subito gol nelle ultime tre partite di Champions League: si tratta della serie più lunga di clean sheet registrata dai Reds nella competizione dall'aprile 2018 (quattro in quel caso). L'Atalanta non ha trovato il gol nell'ultima sfida, lo 0-5 contro gli inglesi, interrompendo così una serie di 10 gare in cui la squadra bergamasca aveva sempre segnato (2.3 reti di media a partita). I nerazzurri non sono mai rimasti a secco in precedenza per due incontri consecutivi nella competizione.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Diogo Jota ha segnato quattro gol in tre partite di Champions League con il Liverpool e, nel caso in cui andasse a bersaglio, potrebbe diventare il giocatore più veloce a realizzare cinque reti nella competizione con la maglia dei Reds (quarta presenza). Duvan Zapata ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist) in cinque partite della fase a gironi di Champions League con l'Atalanta: tre di questi sono stati realizzati in tre presenze di questa stagione.