Inter-Real Madrid, dove vedere la partita in tv

Appena due punti dopo le prime tre partite: per l'Inter, contro il Real Madrid, una vera e propria gara da dentro o fuori. Nel match valido per la quarta giornata del girone B di Champions League i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi e, dopo il pareggio interno contro il Borussia Moenchengladbach (2-2) e quello in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk (0-0), vogliono riscattare la sconfitta dell'andata con i Blancos a Valdebebas (3-2). Una partita fondamentale dunque per la squadra di Antonio Conte, attualmente all'ultimo posto del girone. Rispetto al match di andata ci sarà Romelu Lukaku, reduce dalla doppietta in campionato contro il Torino e voglioso di ripetersi anche in campo europeo. Dall'altra parte, invece, Zinedine Zidane dovrà fronteggiare alcune assenze. L'allenaatore del Real non avrà soprattutto il suo leader, Sergio Ramos, ko per un problema al bicipite femorale della gamba destra accusato durante gli impegni delle Nazionali.