La probabile formazione dell'Atalanta

Buone notizie per Gian Piero Gasperini, che recupera i giocatori lasciati a riposo durante l'ultimo turno di campionato: Djimsiti, Hateboer e Muriel non erano stati infatti nemmeno convocati per il match di Cesena contro lo Spezia, a causa di un qualche problemino in seguito alle gare con le rispettive nazionali, ma saranno regolarmente a disposizione dell'allenatore nerazzurro ad Anfield. Non solo, perchè tutti e tre si candidano per una maglia da titolare, con l'attaccante colombiano che dovrebbe vincere il ballottaggio con Josip Ilicic. Non ci sarà invece Pasalic, rimasto a Bergamo per curarsi da un fastidio all'osso pubico. Per il resto tante conferme, con Gollini che ritrova la porta della Champions League per la prima volta in stagione e davanti a sè avrà il terzetto formato da Toloi, Romero e Djimsiti. Hateboer e Gosens sugli esterni, con De Roon e Freuler in mezzo al campo, mentre il tridente offensivo verrà completato dagli inamovibili Gomez e Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All.Gasperini