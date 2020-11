Nuovo tampone negativo per il centrocampista croato, dopo la debole positività che lo aveva messo fuori causa per la gara di campionato contro il Sassuolo: Brozovic sarà regolarmente a disposizione di Conte per la sfida di martedì alle ore 21 contro il Borussia Monchengladbach CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

L'Inter recupera un elemento molto importante in vista della decisiva sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Martedì alle ore 21 al Borussia Park, Antonio Conte avrà infatti nuovamente a disposizione Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, dopo aver saltato la trasferta di campionato contro il Sassuolo, si è sottoposto a un nuovo tampone che ha dato esito negativo, ricevendo così il via libera per partecipare alla trasferta di Champions. Il calciatore riprenderà dunque ad allenarsi con il gruppo, dopo un'assenza di due settimane, e potrà dare il proprio contributo in quello che sarà un vero e proprio spareggio per l'Inter.