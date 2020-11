Champions League, partite e curiosità sul 5° turno

Quinta giornata della fase a gironi di Champions League, tante gare decisive per la qualificazione agli ottavi: orari, canali tv e curiosità sulle partite in programma

Lokomotiv Mosca-Salisburgo (martedì 1 dicembre ore 18.55, Sky Sport 255)

Il primo incontro europeo tra i due club è stato alla 1^ giornata di questa Champions League ed è finito in parità: 2-2 in Austria. La Lokomotiv Mosca ha 3 punti, il Salisburgo 1 e inseguono l'Atletico Madrid che è a quota 5: ci si giocano, quindi, le ultime chance di qualificazione.

Shakhtar Donetsk-Real Madrid (martedì 1 dicembre ore 18.55, Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Gli ucraini hanno vinto all'andata per 2-3, riscattando le sconfitte subite nei primi due precedenti. Il Real Madrid si è rialzato con le due vittorie sull'Inter e ora ha 7 punti in classifica, con 3 lunghezze di vantaggio proprio sullo Shakhtar.

Borussia Moenchengladbach-Inter (martedì 1 dicembre ore 21, Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Cinque precedenti tra queste due squadre. I tedeschi hanno perso la prima storica gara (2-4 in Coppa dei Campioni nel 1971), ma poi sono imbattuti nelle successive quattro (1 vittoria e 3 pareggi). L'Inter ha raccolto solo 2 punti fino a questo momento, deve vincere per continuare a sperare nella qualificazione.

Atalanta-Midtjylland (martedì 1 dicembre ore 21, Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

L'unico precedente è quello dell'andata, 0-4 per l'Atalanta in Danimarca. I nerazzurri hanno ottenuto una storica vittoria ad Anfield nell'ultima giornata, salendo a quota 7 punti in classifica. La squadra di Gasperini deve vincere per poi giocarsi la qualificazione in casa dell'Ajax all'ultima giornata.

Atletico Madrid-Bayern Monaco (martedì 1 dicembre ore 21. Sky Sport 255)

Ottava sfida tra queste due squadre in Champions League, per il club spagnolo appena due vittorie in sette precedenti (per il resto 1 pareggio e quattro sconfitte). Bayern già sicuro del primo posto, l'Atletico Madrid deve difendere il secondo dall'attacco di Lokomotiv Mosca e Salisburgo.

Liverpool-Ajax (martedì 1 dicembre ore 21, Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Quarta sfida nella storia tra queste due squadre, fino a questo momento bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria a testa e un pareggio. All'andata vittoria per 0-1 ad Amsterdam per il Liverpool, primo nel girone a quota 9. L'Ajax, invece, è a 7, a pari punti con l'Atalanta. Discorso qualificazione apertissimo.

Marsiglia-Olympiacos (martedì 1 dicembre ore 21, Sky Sport 257)

I francesi hanno vinto i primi tre precedenti, per poi perdere i due più recenti per 1-0. Il Marsiglia ha 0 punti ed è già eliminato, spera in un terzo posto per andare in Europa League. L'Olympiacos, invece, è a quota 3 e deve colmare un gap di 6 punti dal Porto per andare agli ottavi.

Porto-Manchester City (martedì 1 dicembre ore 21, Sky Sport 256)

Il Porto ha perso tutti e tre i precedenti con il Manchester City, con un risultato complessivo di 9-2, con almeno due gol subiti a partita (all'andata finì 3-1). Gli inglesi sono già qualificati e puntano a chiudere il discorso primo posto, ai portoghesi basta un punto nelle ultime due per andare agli ottavi.