I nerazzurri volano in Germania per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi con una vittoria andrebbero alla fase successiva. Calcio d’inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno

Soltanto due punti nelle prime quattro partite: contro il Borussia Moenchengladbach per l’Inter è la partita della verità. Match da dentro o fuori per i nerazzurri, che per mantenere ancora vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League non possono fare altro che vincere in Germania nella gara valida per la quinta giornata del girone B. Ecco tutti i dettagli per seguire il match decisivo per squadra di Antonio Conte.

Dove vedere Borussia Monechengladbach-Inter

La gara tra Borussia Moenchengladbach e Inter, in programma allo stadio Borussia Park di Moenchengladbach martedì 1 dicembre alle ore 21 e valida per la quinta giornata del girone B di Champions League, è visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). La telecronaca è affidata a Fabio Caressa, con commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Riccardo Gentile.