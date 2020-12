Juventus-Dinamo Kiev, dove vedere la partita in tv

I bianconeri, già qualificati agli ottavi, ospitano la Dinamo Kiev e cercano una vittoria per giocarsi il primato del girone G con il Barcellona. Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo dopo il turno di riposo a Benevento, in difesa riecco Bonucci. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno

Il discorso qualificazione è già ampiamente archiviato, ma contro la Dinamo Kiev la Juventus non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia. Nella quinta giornata del gruppo F di Champions League, infatti, i bianconeri ospitano la squadra ucraina e vanno a caccia di una vittoria che consentirebbe di giocarsi il primato del girone con il Barcellona nell'ultima gara, al Camp Nou. Tanti recuperi importanti per Andrea Pirlo, che tornerà a contare su Cristiano Ronaldo: dopo il turno di riposo in campionato con il Benevento, il portoghese tornerà a guidare l'attacco della Juve. Rientro fondamentale anche in difesa: Bonucci in campo dal primo minuto, Demiral nuovamente a disposizione e anche Chiellini convocato. La gara sarà diretta per la prima volta nella storia della Champions League da un arbitro donna, Stephanie Frappart.