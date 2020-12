"E' importante soprattutto la prestazione. Non è fondamentale per il passaggio del turno, ma lo è per il percorso di crescita e per prendere sicurezza. Ci serve fare una partita di questo genere".

"Non mi piace chi non approccia al 100%"

leggi anche

Buffon in porta e Danilo centrale: così col Barça

Andrea Pirlo ha parlato della sfida contro il Barcellona anche in conferenza stampa, collegandosi alle ultime gare disputate dalla formazione bianconera: "Contro il Torino abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso tra primo e secondo tempo. I risultati portano fiducia, ma un certo tipo di dna non deve mai mancare. Non mi piace quando qualche calciatore non approccia la gara al 100%. Si fa fatica, tanti viaggi e capisco che possa capitare in un periodo così particolare. Contro il Barcellona sicuramente non succederà". Ai microfoni insieme all'allenatore bianconero, anche Leonardo Bonucci: "L'atteggiamento deve essere quello del secondo tempo del derby. Mi auguro che quei 45 minuti siano l'inizio di un nuovo percorso. Messi? Si ferma con un grande lavoro di squadra. Dovremo essere bravi a limitarlo e a esaltare le qualità del nostro fuoriclasse. Cristiano l'ho visto carico e la sua voglia di vincere è per noi un valore aggiunto".