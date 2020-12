Barcellona-Juventus è la grande sfida tra i due "extraterrestri" del calcio (come li ha definiti anche Pirlo alla vigilia). Niccolò Omini ripercorre la storia della rivalità tra i due campioni. Con qualche curiosità: il figlio di CR7 è infatti un fan di Messi. E con tante immagini, come quella che ha scelto il Barcellona per lanciare la sfida. VIDEO

MESSI-CR7: LA SFIDA NEI NUMERI DEI DUE CAMPIONI