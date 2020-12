Risentimento ai flessori della coscia destra per il cileno, che salterà la sfida decisiva contro lo Shakhtar e la trasferta di Cagliari. L'obiettivo è provare a recuperarlo per l'infrasettimanale col Napoli. Verso il forfait in Champions anche Nicolò Barella, fuori nella rifinitura a causa di un problema alla caviglia. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Eriksen

Emergenza a centrocampo per Antonio Conte, che in due giorni ha visto fermare Nicolò Barella e Arturo Vidal. Sicura l'assenza del cileno nella partita che l'Inter giocherà contro lo Shakhtar Donetsk, sfida decisiva per il percorso in Champions League. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare nel corso dell'ultima partita giocata in campionato contro il Bologna. Vidal si è sottoposto ai consueti esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento ai flessori. Questo il report pubblicato dalla società nerazzurra sul proprio sito ufficiale: "Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno". Vidal, oltre lo Shakhtar Donetsk, salterà quasi certamente anche la prossima gara di campionato contro il Cagliari. L'obiettivo dell'Inter è recuperarlo per il turno infrasettimanale del 16 dicembre, quando a San Siro arriverà il Napoli.

Barella verso il forfait leggi anche Caviglia dolorante, Barella a rischio per lo Shakhtar Ridottissime e prossime allo zero, invece, le possibilità di vedere Nicolò Barella contro lo Shakhtar Donetsk. L'ex Cagliari soffre per un problema alla caviglia, che lo ha tenuto fuori anche in occasione della rifinitura svolta dall'Inter alla vigilia di questo fondamentale match di Champions League. Le condizioni di Barella verranno valutate fino all'ultimo, ma è difficile immaginare un suo impiego in questa partita.