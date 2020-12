Né Vidal (risentimento muscolare al flessore della coscia destra), né Barella e Nainggolan. Conte perde i pezzi a centrocampo e senza questi elementi, considerando Brozovic e Gagliardini come sicuri, resta un ballottaggio tra Eriksen e Sensi per giocare alle spalle delle due punte, Lautaro e Lukaku. Per quanto riguarda Barella si tratta di una distorsione, il giocatore verrà rivalutato anche mercoledì mattina, ma difficilmente sarà possibile vederlo anche in panchina. Stefano Sensi è reduce da un lungo periodo di assenza, quindi prende piede l'ipotesi che vedrebbe Eriksen impiegato da trequartista. Per il danese si tratterebbe di un'occasione ghiotta per mettersi in luce, per di più in un palcoscenico internazionale, dopo tanti spezzoni di partita in cui ha avuto pochissimo spazio, fino ad arrivare all'ingresso in campo nei minuti di recupero in Inter-Bologna.