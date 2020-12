C’è la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in ballo. Perché la situazione nel Gruppo B (quello di Real Madrid, Borussia Moenchengladbach, Inter e Shakhtar Donetsk) è tutt’altro che definita: ci sono quattro squadre in tre punti e davvero ancora tutto può succedere. Con la vittoria degli ucraini sul Madrid della settimana scorsa, anche loro sono in piena lotta. Zinedine Zidane lo sa benissimo e nella conferenza stampa della vigilia lo spiega bene, torna a parlare di “finale” e dice di confidare nella sua squadra, abituata a giocare sotto pressione. L’obiettivo è quindi uno solo: "Vogliamo i tre punti per finire al primo posto. Abbiamo questo nella testa. Tutte le partite sono importanti. Abbiamo parlato la scorsa settimana, questa è una buona opportunità per dimostrare quel che siamo come squadra". A Madrid si parla già di possibile esonero: "Il club farà quel che vuole, come sempre. Io penso soltanto alla partita di domani. Non entro in queste cose – ha detto l’allenatore francese – non ci penso. Penso solo a passare il turno e a nessun’altra cosa. Il club, i giocatori e noi siamo abituati a giocare partite così. Sappiamo cosa ci giochiamo. Bisogna gestire le emozioni e soprattutto preparare bene le cose. Ci siamo preparati per fare una gran partita. Sono positivo e pensiamo solo alla vittoria. Andiamo a fare tutto quel che possiamo per prendere i tre punti”.

L’eventuale biscotto

Con un pareggio tra i madrileni e i tedeschi del Borussia Moenchengladbach si qualificherebbero entrambe al prossimo turno, ‘difendendosi’ da un possibile colpo di coda di Inter e Shakhtar Donetsk. Zidane però, vuol pensare solo alla partita che attende i suoi: “Quel che ci interessa è quello che faremo noi contro una squadra che ci complicherà molto la vita”. Il ‘Gladbach tuttavia “è una grande squadra in contropiede, potente fisicamente e con una buona tecnica. Abbiamo preparato bene la partita, però mi preoccupa di più quello che faremo come squadra. Un’altra parola che Zidane non vuol sentire è “Europa League”. “Non ci penso, e la stessa cosa i giocatori. Voi potete farlo, è il vostro lavoro. Noi pensiamo soltanto a fare una grande partita”.