Ajax-Atalanta, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri in casa degli olandesi per conquistare la qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Due risultati su tre per la squadra di Gasperini, alla quale basta anche il pareggio: calcio d'inizio alle 18:55, diretta su Sky Sport Uno

A un passo dagli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Dopo l'impresa della passata stagione, l'Atalanta proverà a ripetersi. Compito non semplice per i nerazzurri, che nella sesta e ultima giornata del girone D affronteranno in trasferta l'Ajax. La squadra di Gasperini, in ogni caso, giocherà con due risultati su tre a disposizione in virtù del punto di vantaggio in classifica (8 punti per l'Atalanta, seconda dietro il Liverpool già qualificato, 7 per l'Ajax, attualmente terzo): a Gomez e compagni dunque basterà non perdere per accedere alla fase successiva della massima competizione europea.