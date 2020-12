Tutta la soddisfazione del campione portoghese per la grande vittoria della Juventus al Camp Nou contro il Barcellona: "Fare gol qui ha un sapore diverso, sono felice per i miei compagni che stanno facendo un lavoro straordinario. Avanti così". E sulla sfida con Messi: "Un privilegio affrontarlo e ancora più bello segnare contro di lui". E la Juve risponde al Barcellona nell'ironica sfida social BARCELLONA-JUVE 0-3: GOL E HIGHLIGHTS

Una vittoria straordinaria che è valsa il primo posto nel girone G di Champions League. La Juventus ha superato 3-0 al Camp Nou il Barcellona anche grazie a un Cristiano Ronaldo sempre più determinante, autore non soltanto di una doppietta ma anche di una prestazione super. Un successo dal sapore ancora più dolce per il portoghese, arrivata nella sfida contro il rivale storico, Leo Messi. Per questo CR7 non ha nascosto tutta la sua soddisfazione al termine del match: "Giocare a Barcellona è sempre complicato, il Barça è sempre una squadra forte. Ma noi siamo venuti qui con un'idea di gioco ben precisa, abbiamo affrontato i primi 30 minuti con grande fiducia e abbiamo segnato due gol. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a fortificare il risultato quando loro hanno provato a rimontare. Questo stadio per me è sempre speciale, segnare qui ha un sapore diverso. Sono stato felice di segnare il primo gol e anche il secondo".

La sfida con Messi Inevitabilmente, poi, Cristiano Ronaldo ha parlato dell'eterno scontro con Messi. Prima, però, parole di elogio per la squadra: "Ci sono tante partite - ha proseguito l'attaccante della Juve -, il calendario è molto fitto e sono felice di aver condiviso questa serata con i miei compagni che stanno facendo un grandissimo lavoro. Dobbiamo andare avanti su questa strada perché siamo sul binario giusto. In questo momento mi sento bene, i gol sono importanti, danno fiducia, ma voglio continuare perché è sempre difficile mantenere alti gli standard e il livello generale. Lo scontro con Messi? Io e Leo abbiamo condiviso gli ultimi dodici, tredici o quattordici anni della nostra vita. È sempre bellissimo affrontarlo. È ovvio poi che la gente parli della nostra rivalità quando ci affrontiamo, ma per me è soltanto un grande privilegio. L'ho affrontato con la maglia del Manchester United, con la maglia del Real Madrid e ora con la Juventus. Per quanto mi riguarda, sono felice dei miei gol e per me riuscire a segnare è sempre la fonte di gioia più grande. Magari ancora meglio quando gioco contro la squadra in cui c'è lui".