CR7 batte Messi, Juve lo elogia: "Il vero Goat"

Ronaldo vince il duello personale con l'argentino e la Juve lo elogia sui social, stuzzicando il Barça: "Abbiamo mantenuto la parola: vi abbiamo portato sul campo il vero Goat". Camp Nou da record per l'attaccante bianconero, mentre Messi registra un record di tentativi nello specchio senza segnare BARCELLONA-JUVE 0-3: GOL E HIGHLIGHTS

Minuto 82. Cristiano Ronaldo rincorre Messi nell’area bianconera e gli soffia palla. È l’immagine che, insieme alla freddezza del portoghese dal dischetto, fotografa al meglio il netto successo della Juve sul Barça e quello di CR7 nella personale sfida con il suo eterno rivale sul campo. Una supremazia che la società ha elogiato sui social, riprendendo un simpatico botta e risposta di qualche settimana fa (“Vi porteremo sul campo il vero Goat”) con il verdetto finale: “Abbiamo mantenuto la parola: lo abbiamo portato”, con tanto di emoji ad accompagnare il tutto. L’attaccante di Pirlo ha cominciato la partita, così come tutta la squadra, con i giri alti del motore e dopo meno di un quarto d’ora ha guadagnato e trasformato il rigore che ha sbloccato l’incontro. Dopo il secondo gol di McKennie, Ronaldo ha messo la firma sul 3-0 e il 1° posto con un altro penalty. Doppietta per il portoghese e gol n° 19 rifilato ai catalani, il 13° al Camp Nou. Un feeling continuo, come dimostrano i 13 centri negli ultimi 13 scontri diretti in casa del Barça, ma prima d’ora non era mai riuscito a punirlo in Champions.

Ronaldo al Camp Nou ha fatto 13! approfondimento CR7: "Squadra di Campioni". Bonucci: "Che impresa" Ronaldo non batteva Messi dal 2 aprile 2016, quando con il Real Madrid sconfisse 2-1 i blaugrana, al Camp Nou, in Liga. Da allora aveva ottenuto solo 2 pareggi e 2 sconfitte (sempre con la maglia dei Blancos), ma evidentemente la 'casa' del Barça porta bene al portoghese: escludendo gli stadi casalinghi, infatti, il Camp Nou è l'impianto in cui ha realizzato più reti in trasferta con i club: 13 dopo la doppietta con la Juve. Doppietta che ha contribuito al 3-0 finale e garantito ai bianconeri il 1° posto nel girone per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni di Champions. Una grande impresa, resa ancora più straordinaria se si considera che quella di Pirlo è la prima squadra italiana a riuscire a segnare tre gol al Barça in trasferta.