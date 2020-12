Atalanta in campo con l'Ajax per la qualificazione agli ottavi. Liverpool già sicuro del primato. Si riparte dal 14' in Psg-Basaksehir dopo la sospensione di ieri, francesi alla caccia del primato. Alle 21 l'Inter cerca il passaggio del turno contro lo Shakhtar, occhi puntati anche su Real-'Gladbach. Salisburgo e Atletico Madrid si sfidano per gli ottavi nel gruppo A. Diretta gol su Sky Sport 251

AJAX-ATALANTA LIVE